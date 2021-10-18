Влада втягує українській бізнес у "Гру в кальмара", - Кіра Рудик

Голова партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик порівняла ухвалення законопроєкту 5600 та умови ведення бізнесу в Україні з серіалом "Гра в кальмара". Про е повідомляє пресслужба партії.

«Зараз на Netflix вийшов дуже популярний серіал «Гра в кальмара» — про гру з випробуваннями, до яких неможливо підготуватись, бо правила тобі оголошують безпосередньо перед грою. Гра — смертельна. Це те, як відчуває себе підприємець в Україні. Як гравець у небезпечній грі, де йому потрібно просто вижити. Які три випробування цієї гри? Ви здивуєтесь, але вперше за довгий час це навіть не верховенство права і не тиск правоохоронців», — зазначила Кіра Рудик.

Перший виклик, на її думку, — це пандемія

"Влада переклала на бізнес задачу переконувати людей вакцинуватись. Кількість хворих невпинно зростає, і зараз це в півтора рази більше, ніж в той же період минулого року. 61% опитаних підприємців кажуть: локдаун — це те, що може згубити їх справу", - зазначила нардепка.

Згідно з опитуваннями Європейської бізнес асоціації, з минулих карантинів не вийшла третина малих підприємців, нагадала вона.

«Просто уявіть: кожен третій перестав працювати і сплачувати податки. Частина з них просто поїхала за кордон. Так виглядає українська «Гра в кальмара». Другий виклик — це рекордні ціни на газ. Тут малий і середній бізнес нічого не очікують від влади. Частина бізнесів закриється до весни. Інша частина змушена буде підняти ціну на кінцеву продукцію і на споживчі товари», — підкреслила Кіра Рудик.

За її словами, цей другий виклик зараз не здатні пережити половина опитаних підприємців.

"А ось для тих, хто виживе після локдауну, хто має фінансову подушку, щоб адаптуватись до цін на газ, влада готує третій виклик — законопроект 5600, який обкладе додатковими податками тих, хто ще працює. У серіалі, про який згадала Кіра Рудик, в кінці залишився тільки один гравець з майже 500 — влада теж хоче, щоб вижив тільки один бізнес? Чи, можливо, влада нарешті почне допомагати людям справи, замість того, щоб ставити їх перед новими і новими випробуваннями?" - заначила Рудик.

Вона нагадала, що "Голос" не підтримує законопроект 5600 та пропонує ухвалити постанову щодо відміни ЄСВ для підприємців під час локдауну, ввести мораторій на перевірки під час локдауну та виділити додаткових 10 млрд гривень на підтримку підприємців.