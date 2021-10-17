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Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі

З 2017-го Віктор Крижанівський був спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Віктор Крижанівський
Фото: Ірина Кащей

У суботу, 16 жовтня, в Києві на дачному масиві Осокорки виявили тіло дипломата. За попередніми даними, чоловік помер після падіння зі сходів у власному будинку.

"Попередньо з’ясовано, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця. Згідно висновку судово-медичного експерта смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", - повідомили у пресслужбі столичної поліції.

Загиблим виявився Віктор Крижанівський, з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє РБК-Україна.

За словами співрозмовника видання, попередньо встановлено, що дипломат помер в результаті нещасного випадку.

Віктор Володимирович Крижанівський - спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання.

Працював у дипломатичній службі з 1992 року. У 2010-2017 роках року був послом України в Естонії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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