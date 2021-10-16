Управління військових представництв до кінця року ліквідують, – Міноборони

Також у міністерстві створять Департамент державного гарантування якості.

У Міністерстві оборони України створять Департамент державного гарантування якості, формування якого буде закінчено до кінця цього року.

Про це заявив заступник Міністра оборони України Олександр Носов.

Також у рамках перетворень до кінця 2021 року ліквідують управління військових представництв.

“Замовник не має права втручатися в господарську діяльність виконавця оборонних закупівель, інакше замовник порушує законодавство, зокрема й Конституцію України. Роль Міністерства оборони – укладати угоди і домовлятися”, – зазначив урядовець.

За словами заступника міністра, нині на підприємствах-виконавцях працюють так звані представники замовника – військова прийомка.

“Ми змінюємо підхід до їхньої роботи. Анонсую, що до кінця цього року такого поняття як управління військових представництв у нас не буде. Таке рішення за моїм поданням ухвалив Міністр оборони. Створено Департамент державного гарантування якості, що діятиме відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”, – зазначив Носов.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень Закону України “Про оборонні закупівлі”.