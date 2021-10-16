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Управління військових представництв до кінця року ліквідують, – Міноборони

Також у міністерстві створять Департамент державного гарантування якості.

Управління військових представництв до кінця року ліквідують, – Міноборони
Фото: mil.gov.ua

У Міністерстві оборони України створять Департамент державного гарантування якості, формування якого буде закінчено до кінця цього року.

Про це заявив заступник Міністра оборони України Олександр Носов.

Також у рамках перетворень до кінця 2021 року ліквідують управління військових представництв.

“Замовник не має права втручатися в господарську діяльність виконавця оборонних закупівель, інакше замовник порушує законодавство, зокрема й Конституцію України. Роль Міністерства оборони – укладати угоди і домовлятися”, – зазначив урядовець.

За словами заступника міністра, нині на підприємствах-виконавцях працюють так звані представники замовника – військова прийомка.

“Ми змінюємо підхід до їхньої роботи. Анонсую, що до кінця цього року такого поняття як управління військових представництв у нас не буде. Таке рішення за моїм поданням ухвалив Міністр оборони. Створено Департамент державного гарантування якості, що діятиме відповідно до вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”, – зазначив Носов.

Нагадаємо, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень Закону України “Про оборонні закупівлі”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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