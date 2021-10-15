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Кабмін хоче забезпечити у 2022 році житлом всіх переселенців-захисників

У черзі стоять більше 3 тисяч людей.

Кабмін хоче забезпечити у 2022 році житлом всіх переселенців-захисників
Фото: Lb.ua

Кабінет міністрів України планує виділити наступного року на житло для переселенців-учасників бойових дій 5,5 мільярдів гривень.

Про це заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко заявив в ефірі Радіо Свобода.

Ці кошти передбачені на забезпечення житлом всіх тимчасово-переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій.

“Президентом було ухвалено рішення в наступному році намагатися закрити всю чергу – більше 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій і одночасно внутрішньо переміщеною особою. 5,5 мільярдів гривень вперше в історії було виділено для того, щоб вирішити ці питання з житлом”, – сказав Ілляшенко.

Він зауважив, що черга постійно змінюється, оскільки списки формуються на місцях – в облдержадміністраціях, а Кабмін перераховує гроші на придбання цього житла.

“Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один чи два мільйона дається на одну сім’ю і вони протягом певного періоду часу зобов’язані придбати це житло”, – розповів заступник міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада спрямувала 282 млн гривень на грошову компенсацію житла родинам захисників-переселенців. Таким чином ще 220 родин українських захисників-переселенців отримають грошову компенсацію за втрачене житло.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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