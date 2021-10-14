Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Візит відбувся в межах робочої поїздки на Донбас в День захисників і захисниць України.

Зеленський заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Фото: Офіс президента Зеленський у зоні ООС

Фото: Офіс президента Володимир Зеленський під час візиту на Донбас

Президент поспілкувався із військовими і перевірив умови несення служби, а також вручив українським захисникам подарунки.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні президент також відвідав острів Хортиця (Запорізька область), де взяв участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць.