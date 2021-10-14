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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні бойових дій

Президент перевірив умови несення служби. 

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Візит відбувся в межах робочої поїздки на Донбас в День захисників і захисниць України. 

Зеленський заслухав інформацію про оперативно-тактичну ситуацію на цій ділянці та ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Зеленський у зоні ООС
Фото: Офіс президента
Зеленський у зоні ООС
Володимир Зеленський під час візиту на Донбас
Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський під час візиту на Донбас
Президент поспілкувався із військовими і перевірив умови несення служби, а також вручив українським захисникам подарунки.

Фото: Офіс президента
Нагадаємо, сьогодні президент також відвідав острів Хортиця (Запорізька область), де взяв участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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