З нагоди Всесвітнього Дня екомаркування мережа торговельних центрів “Епіцентр” впроваджує новий проєкт “ЕКО КОНТРОЛЬ”. Ціль – навчити працівників та споживачів мережі відрізняти різні типи екомаркування товарів, розуміючи їх значення.

За ініціативи Всесвітньої асоціації екомаркування (Global Ecolabelling Network) кожного другого четверга жовтня у світі відзначають Всесвітній День екомаркування (World Ecolabel Day), який цьогоріч припадає на 14 жовтня.

До цієї дати компанія «Епіцентр К» підписала з провідними навчальними, науковими і громадськими організаціями Меморандум про співпрацю з метою реалізації інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на сприяння сталому споживанню та формуванню в Україні ринку зелених товарів. Зокрема, документ підтримали Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київський національний торговельно-економічний університет, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС» та Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування.

Підписання Меморандуму є одним із послідовних кроків реалізації затвердженої компанією екологічної політики, яка відображає зобов’язання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства та спрямована на системне поліпшення показників екологічної дієвості всієї мережі “Епіцентр”.

Зокрема, мережа бере на себе зобов'язання розширювати асортимент екологічної продукції, перевіряти належне оформлення документів, що надають право на маркування товарів екологічними та органічним маркуванням, тим самим запобігаючи введенню в оману споживачів. Для цього разом з партнерами запроваджуються спеціальні навчальні програми для категорійних менеджерів, які будуть системно перевіряти наявність у товару окрім еко-значка, ще й відповідного сертифіката. Спеціально з цією метою “Епіцентр” підготував інформаційні брошури та серію відеороликів, які допомагають підвищити екологічну компетентність.

Зі всією інформацією про проєкт, цілями екологічної політики, а також усіма еко-проєктами мережі торговельних центрів “Епіцентр” можна ознайомитися за посиланням в окремому розділі на сайті компанії.

“Прийняття екополітики компанії стало логічним продовженням усіх еко-ініціатив, які “Епіцентр” системно та свідомо інтегрує у свою щоденну роботу. Цього разу ми пішли далі: взяли на себе зобов'язання сприяти сталому споживанню та формуванню в Україні ринку екологічних товарів. Насамперед ми прагнемо навчити наших працівників розуміти значення усіх екомаркувань та відрізняти товар, який має екосертифікацію, від того, який її не має. Ми також хочемо навчити українських споживачів розуміти значення знаків екомаркування”, – прокоментував заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Як зазначає президент ВГО «Жива планета», голова громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Берзіна, “Епіцентр” є першою в Україні торговою мережею, що впроваджує системний підхід до екологізації діяльності та допомогає споживачам купувати дійсно екологічну, натуральну і органічну продукцію в різних категоріях.

“Посилення контролю за недобросовісними виробниками, що застосовують оманливі маркетингові прийоми, дуже важливе. Ми розробили план співпраці, який починаємо втілювати: від навчання, інформування, та до запровадження системи додаткового контролю і окремого позначення продукції, що пройшла експертну перевірку в мережі на добросовісне маркування", – підкреслює вона.