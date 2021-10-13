Київська влада відмовилася відправляти школярів на канікули на тиждень раніше

У КМДА запевняють, що в місті створені всі умови для безпечного продовження навчання.

Осінні канікули у київських школярів розпочнуться за графіком - 25 жовтня. Причин для дострокового початку канікул у столиці немає, оскільки в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За даними КМДА, в школах міста на Covid-19 хворіє менше ніж 0,3% учнів від загальної кількості школярів. У всіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи.

Майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать усі заклади освіти, яких у місті понад 900.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонувала Міністерству освіти і науки почати осінні канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня, а не 25 жовтня. На думку чиновників, це дозволить стримати активний епідпроцес. Скільки триватимуть осінні канікули, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, залежатиме від розвитку ситуації з коронавірусом.

За останній тиждень (5-11 жовтня) в Україні зареєстрували 90 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 39% більше, ніж тиждень перед тим.