Держкомісія ТЕБ та НС запропонувала почати осінні канікули в школах на тиждень раніше

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес".

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонувала Міністерству освіти і науки почати осінні канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня, а не 25 жовтня.

Про це "Радіо Свобода" сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", – сказав міністр.

Ляшко наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати… Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення", – наголосив міністр охорони здоров’я.

Він додав, що "зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення цього рішення".

Нагадаємо, що за останній тиждень (5-11 жовтня) в Україні зареєстрували 90 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 39% більше, ніж тиждень перед тим.

За останній день, 12 жовтня, було 16 309 нових випадків, 471 людина померла.