​Правоохоронці за ДНК знайшли підозрюваного в замаху на миколаївського авторитета "Мультика"

Правоохоронці розкрили замах на вбивство миколаївського кримінального авторитета Михайла Тітова на прізвисько "Мультик".

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Напередодні пізно ввечері імовірного кіллера затримали. За даними слідства, ще в квітні 2020 року він стріляв у місцевого бізнесмена Михайла Тітова, більш відомого в кримінальних колах за прізвиськом «Мультик». На горищі будинку навпроти місця, де часто бував потерпілий, стрілець влаштував засідку. Після замаху виконавець покинув там рушницю, на якій були знайдені сліди його ДНК", - написала вона у фейсбуці.

За словами венедіктової, прокуратура і поліція постійно розширювали коло пошуку. Збіг трапився під час перевірки одного із місцевих мешканців. Зразки ДНК на недопалках особи співпали із тими, що залишились на зброї.

Затриманий громадянин вже мав конфлікт із законом і відомий в кримінальних колах. Він був судимий і є обвинуваченим у провадженнях щодо вимагання і шахрайства.

"Куля поцілила в голову «Мультика». Він вижив, однак має суттєві проблеми зі здоров’ям. Одним з мотивів можливого замовлення його вбивства правоохоронці вважають перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні. Потерпілий також є фігурантом в ряді кримінальних проваджень", - зазначила генпрокурорка.

Нагадаємо, Михайло "Мультик" Титов став відомий в 2017 році після того, як його затримала Служба безпеки України.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко назвав "Мультика" лідером злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 рр. займалася погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, викраденнями, присвоєнням майна і державних коштів. При цьому члени ОЗГ нібито встановили контроль за діяльністю політичних партій і мали вплив на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об'єднання в місцях позбавлення волі Миколаївській області.