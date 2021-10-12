Фото: Lb.ua

У центрі Києва відбувається акція на підтримку громадян, які перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Організатори акції - Українська асоціація полонених, Об'єднання рідних зниклого безвісті НАДІЯ, Асоціація родін зниклих безвісті НАДІЯ СХІД, Асоціація сімей зниклих безвісті, Эдельвейс.

Вони нагадали, що рік тому відбулась всеукраїнська акція "Нагадай про кожного", присвячена проблемам полонених, зниклих безвісти та їх родичам.

Фото: Lb.ua

"Пройшов рік. Жодна з проблем, уваги до яких вимагали учасники акції, не вирішена. Звільнення полонених – не відбулось. Закону про статус полонених – не прийнято. Єдиного реєстру зниклих безвісти – не створено. Пошукових груп – не організовані. Закону про військові злочини – не затверджено. Координація між постраждалими та владою - не відбувається", - наголосили організатори.

Тому родичі та близькі зниклих сьогодні, 12 жовтня, об 11:00 зібралися у центрі Києва на акцію під гаслом "Україно, ми є!". Родичі полонених і зниклих без вести проиїхали до столиці з усієї України. Вони вистроїли біля Офісу президента живу "Стіну надії", щоб нагадати влади про невиконані обіцянки.

"Нагадаємо про кожного, хто забув свої обіцянки, хто забув про свою відповідальність за звільнення з полону та пошуку зниклих безвісті наших співгромадян. Нагадаємо про кожного, хто не може, або не хоче, покарати катів українців. Нагадаємо про вимоги (пропозиції), які вже рік очікують на підтримку та виконання", - наголошують організатори.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вимоги учасників акції такі:

Сформувати при президенті Координаційну раду з питань полонених, зниклих без вісті та членів їх родин. Ввести до складу тристоронньої контактної групи представників рідних полонених й зниклих безвісти. Прийняти закон Про статус полонених. Закон, який законодавчо зафіксує правовий статус людей, що перебували й зараз перебувають в полоні, та закріплює необхідну їм соціальну допомогу. Включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливими обставинами представників родин зниклих безвісти.

Зазначається, що акція буде безстроковою.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, в серпні під Офісом президента відбулася акція на підтримку законопроєкту про воєнних злочинців. "Центр Громадянських Свобод" провів перфоманс "Очікування вбиває". Частину учасників акції примотали до стільців чорним скотчем, щоб показати, наскільки психологічно та фізично важко перебувати в полоні з малими шансами на свободу.