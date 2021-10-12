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В Одеській області затримали браконьєрів з кефаллю на 1,7 млн гривень

Їм загрожує до 51 тис. грн штрафу або до трьох років тюрми.

В Одеській області поліція затримала двох мешканців Білгород-Дністровського району, які спричинили державі збитки на суму майже 1 мільйон 750 тисяч гривень.

У пресслужбі поліції повідомили, що 50- та 44-річного чоловіків затримали під час рейду на озері Курудіол неподалік села Новомихайлівка. У них вилучили понад 200 кілограмів риби, гумовий човен та понад 490 метрів сіток.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом). Браконьєрам загрожує штраф від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у травні у Полтавській області побили журналіста, який фіксував браконьєрів-рибалок.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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