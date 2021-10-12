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У Вишневому під Києвом горіла багатоповерхівка, мешканців евакуювали

Після конфлікту із колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири.

В місті Вишневе під Києвом сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Мешканців евакуювали з будівлі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

“Ввечері 11 жовтня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Вишневому по вулиці Машинобудівників, після конфлікту із колишньою дружиною, чоловік підпалив вхідні двері її квартири”, - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу виїхали правоохоронці, рятувальники та швидка медична допомога. Жителів багатоповерхівки було евакуйовано, пожежу локалізували.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Внаслідок пожежі постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу.

Нагадаємо, у Сумах вночі у неділю, 10 жовтня сталася пожежа на автомобільній стоянці, на якій перебувало 50 автомобілів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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