Президент Євроради Шарль Мішель відвідав меморіальний комплекс Бабин Яр

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав меморіальний комплекс Бабин Яр.

Як зазначає пресслужба комплексу, президент Євроради ознайомився з об'єктами, які представлені в урочищі Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Зокрема, він відвідав аудіовізуальну інсталяцію "Дзеркальне поле", серію інсталяцій "Погляд у минуле", символічну синагогу "Місце для роздумів" і "Кристалічну стіну плачу" авторства художниці Марини Абрамович. Ці об'єкти разом з "Курганом", який буде відкритий до кінця цього року, складуть першу чергу меморіалу в Бабиному Яру.

Шарль Мішель також запалив свічку біля пам'ятника "Менора" і разом з рабином, заступником голови ради Федерації єврейських громад України Рафаелем Рутманом в символічній синагозі молитвою вшанував пам'ять загиблих в трагедії Бабиного Яру.

12 жовтня Шарль Мішель разом з Урсулою фон дер Ляйен зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь в саміті Україна-ЄС. А вже на наступний день відправиться до Швеції на Міжнародний форум з питань пам'яті Голокосту і боротьби з антисемітизмом.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Ізраїлю Іцхак Герцог взяли участь в урочистостях до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, що пройшли в Меморіальному центрі Голокосту у Києві.