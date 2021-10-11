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Шмигаль заявив про стратегічне значення від’єднання України від енергосистеми РФ

Синхронізація з ENTSO-E стане членством у ЄС "на енергетичному рівні".

Шмигаль заявив про стратегічне значення від’єднання України від енергосистеми РФ
Фото: НЕК Укренерго

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що синхронізація об'єднаної енергосистеми України з енергосистемою Євросоюзу ENTSO-E відбудеться раніше 2023 року. За його словами, це значно послабить вплив Росії на енергетичну галузь України.

Про це Шмигаль сказав на форумі "Інтеграція України до ENTSO-E: за крок до енергетичної незалежності", що відбувся 11 жовтня в межах 23-го саміту Україна-ЄС.

Згідно плану, ОЕС України у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться її повна синхронізація з енергосистемою ЄС.

"Важливо дотриматися графіка синхронізації мереж і завершити її не пізніше ніж до 2023 року, а можливо, з випередженням графіку", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, приєднання енергетичної мережі України до ENTSO-E є "тим енергетичним безвізом, який відкриває для нашої країни нові можливості та наближає нас до Європи". "Україна фактично стане частиною ЄС на енергетичному рівні", - заявив прем'єр.

Він підкреслив, що приєднання до енергосистеми Європи матиме не лише економічну вигоду для України, але й геополітичну.

"Від'єднання України від енергосистеми Російської Федерації призведе до втрати стратегічного впливу останньої на електроенергетичну галузь не лише в Україні, а й у європейських країнах також", - сказав Шмигаль.

Він також розказав, що Україна пропонуватиме Європі започаткувати стратегічний діалог високого рівня у сфері енергетики.

"Росія вдавалась, вдається і, я певен, буде вдаватися до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на рівні газового шантажу для введення в експлуатацію "Північного потоку - 2". Тому ми запропонуємо нашим європейським партнерам започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня з залученням держав-членів ЄС. Необхідно виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи, яке охоплювало б не тільки постачання газу, але й синхронізацію наших елетромереж, декарбонізацію економіки, виробництво відновлювальних джерел енергії, зокрема зеленого водню", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна підписала умови для приєднання до європейської енергосистеми ще у червні 2017 року після багатьох років підготовки, а у червні 2021 року "Укренерго" пройшло попередню сертифікацію як оператор системи передачі європейського зразка.

Хоча технічно робота в паралельному режимі з ENTSO-E і в паралельному режимі з РФ, Білоруссю і Молдовою схожа, в їх основі лежать різні економічні моделі. Синхронізація з ENTSO-E вимагала не тільки виконання цілого ряду складних технологічних заходів, а й перебудови всього ринку електроенергії в країні з переходом на абсолютні ринкові механізми, коли будь-який споживач в Україні зможе імпортувати електроенергію з будь-якої країни ЄС, а будь-який виробник електроенергії - експортувати її кінцевого споживача в Європу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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