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Найгірша дорога Тернопільщини вже отримала 10 км нового покриття

Ремонт дороги стартував у вересні. 

Найгірша дорога Тернопільщини вже отримала 10 км нового покриття

На трасі Т-20-16 Бучач – Товсте, яка донедавна була однією з найбільш знищених доріг Тернопільської області, на 10 кілометрах уже покладене нове асфальтове покриття. Ремонт дороги стартував у вересні у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, повідомляє Укравтодор.

“Цей автошлях був у вкрай знищеному стані, через втрату основою несучої здатності забезпечити проїзд в рамках експлуатаційного утримання було неможливо”, - йдеться у повідомленні Служби.

Підрядна організація рухається з двох сторін: від Трибухівців до Язловця та від Товстого до Поділля. Сьогодні на обидвох відрізках укріплено основу та влаштовано вирівнюючий шар покриття. Стартувало укладання фінішного шару зі ЩМА. У місцях, де ширина дороги не відповідала нормативам, її розширено.

 

Наступного року трасу Т-20-16 планують охопити ремонтом по всій протяжності (між Поділлям та Язловцем). 

“У межах населених пунктів буде влаштовано зовнішнє освітлення, пішохідні доріжки. Штучні споруди у складі дороги теж відремонтують, встановлять бар’єрне огородження, нові автопавільйони, дорожні знаки. На фінішний шар покриття нанесуть розмітку”, - додають в Службі автомобільних доріг.

Загалом цього року в рамках “Великого будівництва” в області відремонтують понад 230 км доріг державного значення та 19 мостів та шляхопроводів.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих. 

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