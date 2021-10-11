У Луганській області завершився ремонт доріг за маршрутом "Сєвєродонецьк – Золоте"

У Луганській області завершились ремонтні роботи за маршрутом "Сєвєродонецьк – Золоте", які були виконані у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області.

Маршрут складається з двох ділянок автомобільних доріг Р-66 та Т-13-16 загальною протяжністю 44 кілометри.

На маршруті уже нанесена горизонтальна розмітка методом холодного пластику та встановлені сигнальні стовпчики. Використання холодного пластику для розмітки забезпечує кращу видимість, підвищує безпеку руху, створює функціональне і естетично-привабливе покриття.

"Загалом плануємо у 2021 році відремонтувати 241 км доріг державного значення на Луганщині. Всього за проєктом "Велике будівництво" упродовж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більш ніж третина доріг державного значення (1200 км) області", - повідомили у місцевому автодорі.