​Понад 130 країн домовилися ввести єдину ставку корпоративного податку не нижче 15%

Великі корпорації змусять платити податки там, де вони заробляють.

136 країн світу, на які припадає понад 90% світового ВВП, домовились ввести з 2023 року єдину ставку корпоративного податку на рівні не нижче 15%.

Про це повідомляється на сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

За підрахунками ОЕСР, угода дозволить збирати 150 млрд доларів нових податків по всьому світу в рік та призведе до перерозподілу більше 125 млрд доларів доходів ста найбільших і прибуткових міжнародних компаній.

Організації будуть платити податки в тих країнах, де вони займаються бізнесом і отримують доходи - незалежно від того, де розташовані їхні штаб-квартири.

Перелік країн, які погодились на податкову реформу

"Нові правила торкнуться мультинаціональних підприємств з глобальними продажами більше €20 млрд і прибутковістю понад 10%, які можна вважати вигодонабувачами від глобалізації, а 25% прибутку понад 10%-ий поріг будуть перерозподілені на користь юрисдикцій ринків", - йдеться в повідомленні ОЕСР.

Нова мінімальна податкова ставка в 15% буде застосовуватися до компаній з виручкою більше €750 млн. Підписання багатосторонньої конвенції заплановано на 2022 рік, а набрання чинності - на 2023-й.

Ввести єдиний корпоративний податок у квітні запропонувала глава Мінфіну США Джанет Йеллен. У червні цей план погодили на рівні G7, а у липні - на рівні G20.