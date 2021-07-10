G20 погодила введення єдиного податку на прибуток для IT-гігантів

Фінансові керівники країн "Групи 20" погодили введення єдиного податку для IT-корпорацій, щоб збільшити надходження в державні бюджети. Вони також обговорили загрози для економіки, які несуть нові штами ковіду, пише Reuters.

G20 визнає необхідність забезпечення справедливого доступу до вакцин у бідних країнах, але підсумкове комюніке не містить конкретних пропозицій, як це зробити.

Податкова угода повинна стати найбільшою головною політичною ініціативою, що виникла за підсумками переговорів. Вона повинна встановити глобальний мінімальний корпоративний податок на прибуток у розмірі не менше 15%, щоб утримати транснаціональні корпорації від пошуків найнижчих податкових ставок. Це також змінить принцип оподаткування високодохідних корпорацій, як Amazon і Google.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що всі країни G20 підтримали цю угоду. Водночас міністр фінансів США Джанет Йеллен додала, що деякі невеликі країни, зокрема Ірландія та Угорщина, все ще проти.

Очікується, що в письмовому вигляді погоджений документ підпишуть в жовтні.

"Ми постараємося зробити це, але я повинна підкреслити, що не обов'язково, щоб кожна країна була в цьому проєкті", – повідомила Йеллен.

Нагадаємо, що днями в італійській Матері відбулася перша за два роки очна зустріч глав МЗС країн G20, де дискутувалося чимало питань – від коронавірусу до протистояння з Китаєм. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua.