СБУ вилучила техніку з гранітного кар'єру підсанкційного бізнесмена

Служба безпеки України вилучила техніку, що використовувалася одним із бізнесменів, проти якого РНБО у квітні ввела санкції, для незаконного видобування граніту на одному з кар'єрів у Миколаївській області.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря. Під час санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України співробітники служби на виробництві вилучили (із забороною використання та передачею на відповідальне зберігання) виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу; вантажні автомобілі; бульдозер-навантажувач; екскаватор", - сказано в повідомленні.

Імені цього бізнесмена у повідомленні немає, пресслужба СБУ називає його "тендерним тролем", що причетний до спроб блокування програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, що місяць тому СБУ звинуватило компанію "Первомайський спецкар'єр", фактичним власником якої є підсанкційний бізнесмен Араік Амірханян, у нанесенні державі збитків на суму 280 млн гривень. За версією слідства, керівництво кар'єру протягом двох років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій, діючи при цьому з порушенням правил використання надр.

Тоді повідомлялося, що вирішується питання арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Амірханян знаходиться в розшуку, у грудні 2020 року йому повідомили про підозру у справі про пропозицію хабаря за уникнення оподаткування.

За неофіційною інформацією, президент Володимир Зеленський у квітні 2021 року позбавив Амірханяна українського громадянства.