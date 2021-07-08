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Міненерго пригрозило "чорним списком" за зловживання на ринку електроенергії

Компанії відлучатимуть від торгів на електронних аукціонах.

Міненерго пригрозило "чорним списком" за зловживання на ринку електроенергії
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Фото: ua.energy

Міністерство енергетики запропонувало створити "чорний список" недобросовісних учасників ринку електроенергії. Компанії, які потраплять у нього, отримають тимчасову заборону на доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

Відповідні зміни збираються внести в регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на "Українській енергетичній біржі".

Необхідність "чорного списку" пояснюється обвалом ціни електроенергії, до якого може бути причетна одна з компаній Рината Ахметова.

"Зараз спостерігається ситуація спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку, про що свідчить періодичне падіння ціни на електричну енергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшою атомною генерацією. Також останнім часом спостерігаються маніпуляції і на ринку двосторонніх договорів. Окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов’язання щодо купівлі електроенергії в обсягах і за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати за відпущену електричну енергію", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Міністерство заявило, що такі дії учасників ринку створюють проблеми виробникам, що у свою чергу загрожує нормальній підготовці до осінньо-зимового періоду та постачанню електроенергії споживачам.

Нагадаємо, що ситуація на ринку електроенергії вже стала предметом антимонопольного розслідування.

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