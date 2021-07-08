​Єврокомісія оштрафувала BMW, Volkswagen, Audi і Porsche на €875 млн за картельну змову

П'ятий учасник картелю Daimler уник штрафу, оскільки повідомив про її існування.

Європейська комісія оштрафувала автомобільні компанії BMW, Volkswagen, Audi і Porsche на 875 млн євро за картельну змову. П'ятий учасник картелю Daimler (Mercedes-Benz) уник штрафу, оскільки повідомив про її існування владу Євросоюзу.

Про це повідомляють на сайті Єврокомісії.

"П'ятеро автовиробників: Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche - володіли технологією для зменшення шкідливих викидів понад норми, передбачені законодавством Євросоюзу. Але вони вирішили не конкурувати у використанні всього потенціалу цієї технології", - заявила віцепрезидентка Єврокомісії Маргрет Вестагер.

Вона підкреслила, що екологічні інновації є надважливими для досягнення амбіційних цілей Європейського зеленого курсу Green Deal і Європа не терпітиме картельних змов, що ставлять під загрозу цю мету.

Антимонопольний штраф стосується періоду 2009-2014 років.

Протягом розслідування було встановлено, що автомобільні компанії регулярно проводили технічні наради з питань розвитку технології селективного каталітичного відновлення (SCR), яка зменшує шкідливі викиди оксиду азоту (NOx) дизельних легкових автомобілів шляхом упорскування сечовини (також званої "AdBlue") у вихлопні гази.

На цих нарадах автовиробники домовилися не змагатися, хто ефективніше зменшуватиме викиди.

BMW отримав штраф на 372,8 млн євро, Volkswagen Group (Volkswagen, Audi і Porsche) - 502,4 млн євро.

Компанії Daimler загрожував штраф у 727 млн євро.