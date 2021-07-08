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Проти Google подали колективний позов через зловживання в Play

Позивачами стали понад три десятки американських штатів.

Проти Google подали колективний позов через зловживання в Play
Фото: EPA/UPG

36 американських штатів і округ Колумбія подали колективний позов проти Google, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства та зловживанні своїм контролем над магазином додатків для Android.

Як повідомляє Bloomberg, у позові оскаржується політика Google, що змушує розробників додатків сплачувати магазину Play 30% комісійних з будь-яких продажів цифрових товарів та послуг. Google недавно розширила число найменувань товарів в Play Store, що підлягають виплаті комісії, приділивши особливу увагу ряду відомих додатків, яким раніше вдавалося обходитися без виплат з транзакцій.

Відповідачами в позові вказані Google, її батьківська компанія Alphabet і дочірні компанії в Ірландії і Азії. 

Компанія назвала позов безпідставним і пояснила його появу спробою дрібних розробників пролобіювати свої інтереси.

Нагадаємо, що у 2020 році компанія Epic Games, яка є розробником гри Fortnite, подала до суду позов проти Google з тими ж звинуваченнями, стверджуючи, що дії компанії призвели до підвищення цін для споживачів в інтернеті. Судовий позов органів державного управління може мати більшу силу, і Google буде складніше протидіяти в суді звинувачень штатів.

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