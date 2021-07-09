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​Держпродспоживслужба передумала штрафувати "Нову пошту" на 325 млн гривень

"Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню".

​Держпродспоживслужба передумала штрафувати "Нову пошту" на 325 млн гривень
Фото: e-news.su

Голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька пообіцяла скасувати штраф у розмірі 325 млн гривень, накладений на "Нову пошту" за розбитий акваріум і незадоволеного клієнта.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули. Тепер по результату. Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення", - написала Магалецька.

Вона пообіцяла також розібратися з представниками Головного управління Держпродспоживслужби, які виписали такий великий штраф за такі дрібні порушення.

"В ДПСС ніхто не буде "рвати" бізнес, поки я очолюю цю структуру", - сказала Магалецька.

Нагадаємо, що харківське облуправління Держпродспоживслужби оштрафувало "Нову пошту" на 10% від обсягу виручки за лютий (151 млн гривень) і 10% від обсягу виручки за березень (174 млн гривень). Причиною для цього стала скарга клієнта, якому розбили акваріум під час доставки, та скарга іншого клієнта, якого нібито обрахували в одному з відділень.

"Нова пошта" - найбільша приватна поштова компанія України.

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