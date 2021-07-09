“Автомагістраль-Південь” завершує будівництво 80 км ключової траси Дніпропетровщини

У серпні в Дніпропетровській області будуть повністю завершені роботи на 80-кілометровій ділянці траси М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Ремонтні роботи виконують 300 дорожників і 150 одиниць техніки, повідомляє офіційна сторінка президентської програми «Велике будівництво» у Facebook.

Компанія «Автомагістраль-Південь», що веде дорожні роботи, почала ремонт 80 км п’ятихатського напряму восени минулого року. Відтоді по всій протяжності ділянки були розчищені узбіччя, укладені посилена основа та вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальту. Також замінили старі труби, відремонтували штучні споруди.

Наразі на ділянці кладуть верхній шар полотна, після чого залишиться нанести розмітку та встановити нові знаки й бар’єрні огородження.

Крім того, в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» компанія відновлює інші ділянки траси М-04: йде ремонт близько 50 км від Павлограда до села Слов’янка, 63 км від Дніпра у напрямку Павлограда. А вже цього місяця буде здано близько 45 км дороги від Дніпра в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, траса М-04 є не лише однією з ключових транспортних артерій Дніпропетровщини, а ще й частиною Дороги Єдності – маршруту протяжністю близько 1 400 км, що створюють за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, траса європейської якості з’єднає захід і схід країни та буде відкрита до 30-річчя Незалежності.