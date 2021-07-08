В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Мер Слов'янська пішов служити в армію
Мер Слов'янська пішов служити в армію
Помер американський режисер Роберт Дауні
Помер американський режисер Роберт Дауні
ГоловнаЕкономікаДержава

Аваков анонсував угоду про взаємне визнання водійських посвідчень з Італією

Це дозволить українцям не перескладати іспит з кермування в Італії.

Аваков анонсував угоду про взаємне визнання водійських посвідчень з Італією
Фото: mvs.gov.ua

Голова МВС України Арсен Аваков,який є співголовою Українсько-італійської міжурядової ради з економічного, фінансового та промислового співробітництва, провів зустріч з парламентарями українсько-італійської групи дружби. На ній він поінформував народних депутатів про стан реалізації двосторонніх проєктів між двома країнами.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Серед іншого, йдеться про придбання висотного спеціалізованого рятувального обладнання італійської компанії «Cela Industry», а також створення Системи швидкісних пасажирських поїздів.

Зазначається, що проєкти реалізовуватимуться за умови часткової локалізації виробництва в Україні. Фінансове кредитування буде здійснювати державне експортно-кредитне агентство Італії SACE під державні гарантії українського уряду.

“Швидкісні поїзди «зшиють» сполучення країною. Наприклад, з Києва до Харкова чи Львова можна буде доїхати за якихось 2 години. Це новий рівень мобільності населення”, – наводить слова Авакова пресслужба МВС.

Очільник міністерства також повідомив, що вже незабаром планується підписання угоди про взаємне визнання водійських посвідчень, яке діятиме 5 років. Це дозволить українцям не перескладати іспит з кермування в Італії.

Нагадамо,1липня Верховна Рада ратифікувала угоди між урядами України та Франції на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також