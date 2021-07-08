Помер американський режисер Роберт Дауні
Помер американський режисер Роберт Дауні
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її (оновлено)
У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її (оновлено)
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
Мер Слов'янська пішов служити в армію
Мер Слов'янська пішов служити в армію
ГоловнаЕкономікаБізнес

SkyUp відмовилася літати з Одеси в Салоніки

Напрямок знято з розкладу через недостатнє завантаження.

SkyUp відмовилася літати з Одеси в Салоніки
Фото: facebook/Skyup-airlines

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує рейс у напрямку Одеса - Салоніки - Одеса, який було відкрито 6 липня.

Зазначений напрямок знято з розкладу через недостатнє завантаження, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Однак перші рейси (в Салоніки 6 липня і назад в Одесу 13 липня) виконуються, відповідно до розкладу.

Пасажирам наступних рейсів, які не виконуватимуться (починаючи з 13 липня в Салоніки і назад з 20 липня до Одеси), в SkyUp запропонували два варіанти: пересісти на рейс Київ - Салоніки - Київ з тими ж датами вильоту або отримати відшкодування, в тому числі через баланс пасажира в особистому кабінеті на сайті авіакомпанії.

Раніше авіакомпанія планувала літати на цьому маршруті раз на тиждень - по вівторках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також