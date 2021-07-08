SkyUp відмовилася літати з Одеси в Салоніки

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує рейс у напрямку Одеса - Салоніки - Одеса, який було відкрито 6 липня.

Зазначений напрямок знято з розкладу через недостатнє завантаження, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Однак перші рейси (в Салоніки 6 липня і назад в Одесу 13 липня) виконуються, відповідно до розкладу.

Пасажирам наступних рейсів, які не виконуватимуться (починаючи з 13 липня в Салоніки і назад з 20 липня до Одеси), в SkyUp запропонували два варіанти: пересісти на рейс Київ - Салоніки - Київ з тими ж датами вильоту або отримати відшкодування, в тому числі через баланс пасажира в особистому кабінеті на сайті авіакомпанії.

Раніше авіакомпанія планувала літати на цьому маршруті раз на тиждень - по вівторках.