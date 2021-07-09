Українським військовим пенсіонерам підвищать пенсії, - Шмигаль

На наступному засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення про підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям, що перебувають на пенсії.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, передбачається з 1 липня встановити щомісячну доплату в сумі 2000 гривень для майже 400 тисяч військовослужбовців-пенсіонерів, встановити мінімальну пенсійну виплату на рівні 3854 гривні.

Окрім цього, передбачається підвищення виплат для учасників бойових дій, які втратили працездатність. Більш ніж 40 тисяч людей отримають підвищення майже у 700 гривень.

Голова уряду пояснив, що у 2017 році, при внесенні змін до закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульовано. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. Тепер уряд планує виправити цю ситуацію.

“Це рішення має зменшити наявні диспропорції”, - зауважив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні виріс розмір мінімальної пенсії, страхової пенсії і надбавки за понаднормовий страховий стаж.