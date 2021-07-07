Міністр оборони заявив, що для маршу жінок-військових на параді розробили нові туфлі зі шнурками та на нижчих підборах

Таран повідомив, що розкритиковану модель взуття як частини парадної форми ухвалили ще в 2017 році.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що взуття для жінок-військовослужбовців для участі в параді до 30-річчя незалежності збираються замінити на нове.

На засіданні Кабінету міністрів Таран сказав, що вважає безпідставним "наїзд" окремих політичних сил щодо марширування військових на підборах. Втім він визнав, що попередня модель взуття, в якій тренувалися військослудбовиці, незручна.

Таран заявив, що наказ щодо таких туфлів для парадної форми був ухвалений ще в 2017 році. На параді бойові частини мають марширувати в берцях, а небойові – у парадній формі.

"Взуття дійсно незручне. Зараз після розмов з жінками-військовослужбовцями ми з'ясували, що ці туфлі звалюються з ноги під час ходіння, мають високий підбір, який не дозволяє комфортно йти в строю", - зазначив міністр.

Він повідомив про розробку нового зразку туфлів зі шнурками.

"Це дозволяє не звалюватися з ноги, а, по-друге, наявність шнуровки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. І ми зробили набагато нижчі підбори. Сподіваюся, що ми протягом найближчого часу зможемо виготовити ескпериментально це взуття в необхідній кількості для комплектування коробки жінок-військовослужбовців", - зазначив він.

Якщо експеримент зі взуттям завершиться успішно, його ухвалять для використання.

Таран додав, що в польовій формі одягу жінок випускати недоречно, бо це не бойова частина, а військовий навчальний заклад.

Нагадаємо, що 1 липня інформагентство Міноборони "АрміяInform" повідомило, що "разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ". На оприлюднених світлинах військовослужбовиці марширують у чорних туфлях із підборами.

У такому марші мають взяти участь курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одна з курсанток, яку готують до участі в марші, розповіла, що "сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося".

У Верховній Раді народні депутати висунули вимогу міністру оборони провести розслідування, хто ухвалив рішення вивести військових жінок на парад до 30-річчя незалежності України в формі з туфлями на підборах.