В Києві внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті поранено одного правоохоронця і одну цивільну людину. Потерпілим надали першу медичну допомогу, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських", – повідомили правоохоронці.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився в квартирі.

"Наразі у столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються усі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецпризначенці", - зазначив Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Оновлення 12:17. У патрульній поліції уточнили, що стрілянина відбулася крізь двері – зловмисник відкрив вогонь сидячи в квартирі і влучив у двох чоловіків. Сам стрілок досі перебуває в зачиненому помешканні.

Оновлено 12:29. Зловмисник підпалив квартиру, в якій зачинився. Поліція евакуює мешканців.

Оновлено 12:40. Чоловіка затримали.

Фото: МВС України

Першими про інцидент повідомили на Telegram-каналі "Київ Оперативний", однак очевидці заявляли про те, що обидва поранених – поліцейські.

Нагадаємо, раніше у Вишгороді чоловік влаштував стрілянину біля міської ради.