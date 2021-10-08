Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Нардепка "Слуги народу" Третьякова прокоментувала в партійному чаті смерть колеги Полякова словами "одним ворогом менше"
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Разумкова «пішли». Але він пообіцяв повернутися
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Разумков: у Раді з’явилася нова коаліція - "СНБ"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні встановили стандарти якості мобільного зв’язку

Швидкість завантаження - не менше 2 Мбіт, відправки - 0,5 Мбіт.

В Україні встановили стандарти якості мобільного зв’язку
Фото: Global Office

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації встановила технічні показники якості мобільного інтернету. Вони передбачають, що кожен українець за будь-яких умов може розраховувати на мінімально допустимий, але якісний рівень мобільного зв'язку.

Міністерство цифрової трансформації заявило, що швидкість завантаження файлів для користувача має становити не менше 2 мегабіт (0,25 МБ) на секунду, а їхньої відправки не менше 0,5 мегабіт (0,0625 МБ) у секунду.

"Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв’язку допоможуть операторам покращити покриття у селах та містах. Та зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним інтернетом. До того ж місто чи село вважатиметься покритим тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території", - сказав з цього приводу міністр Михайло Федоров.

У 2010 році були сформовані державні норми якості мобільного зв’язку, але жодного показника в них не було встановлено: для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з'єднання.

У 2020 році Кабінет міністрів ухвалив план заходів з підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020−2022 роки, щоб вирівняти вимоги для операторів з якості. Нові показники гарантують мінімально достатню якість зв’язку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також