В Україні встановили стандарти якості мобільного зв’язку

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації встановила технічні показники якості мобільного інтернету. Вони передбачають, що кожен українець за будь-яких умов може розраховувати на мінімально допустимий, але якісний рівень мобільного зв'язку.

Міністерство цифрової трансформації заявило, що швидкість завантаження файлів для користувача має становити не менше 2 мегабіт (0,25 МБ) на секунду, а їхньої відправки не менше 0,5 мегабіт (0,0625 МБ) у секунду.

"Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв’язку допоможуть операторам покращити покриття у селах та містах. Та зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним інтернетом. До того ж місто чи село вважатиметься покритим тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території", - сказав з цього приводу міністр Михайло Федоров.

У 2010 році були сформовані державні норми якості мобільного зв’язку, але жодного показника в них не було встановлено: для сили сигналу, швидкості передачі даних чи часу можливої затримки з'єднання.

У 2020 році Кабінет міністрів ухвалив план заходів з підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020−2022 роки, щоб вирівняти вимоги для операторів з якості. Нові показники гарантують мінімально достатню якість зв’язку.