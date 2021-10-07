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Київрада вирішила влити в "Київтеплоенерго" 2 мільярди гривень

Підприємство не має оборотних коштів для закупівлі газу на зиму.

Київрада вирішила влити в "Київтеплоенерго" 2 мільярди гривень
Фото: kte.kmda.gov.ua

Київська міська рада вирішила збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" вдвічі - на 2 мільярди гривень.

За це проголосували 98 депутатів міської ради.

"Це один із необхідних кроків для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону в столиці. Також це дозволить не допустити зростання тарифів на тепло і гарячу воду", - йдеться в повідомленні на сайті Київради.

В пояснювальній записці до проєкту рішення сказано, що збільшення статутного фонду пов'язане зі скрутним становищем підприємства.

"Перехід на нові ринкові умови закупівлі природного газу, неконтрольоване зростання цін на природний газ та проблемні питання в галузі теплоенернгетики, що не вирішувалися та накопичувалися роками, призвели до поглиблення кризи в галузі та ставлять під загрозу проходження опалювального періоду 2021/2022 року без залучення додаткового фінансування для покриття збитків та касових розривів", - сказано в документі.

Для "Київтплоенерго" головна проблема полягає у відсутності оборотних коштів для закупівлі газу в потрібних обсягах та заборгованості перед "Нафтогазом України" на загальну суму 7,5 млрд гривень.

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписали меморандум для врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання та постачання гарячої води. Документ передбачає комплекс заходів для подолання кризи у сфері теплопостачання. Зокрема, розробку механізму державної компенсації економічно обґрунтованих тарифів, щоб вартість послуг лишилась на звичному рівні.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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