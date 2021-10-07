Шмигаль заявив, що Україна домовилась з МВФ про продовження програми stand by

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна майже домовилась з Міжнародним валютним фондом про продовження кредитної програми stand by.

Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Сьогодні-завтра ми завершуємо роботу з Міжнародним валютним фондом по підготовці меморандуму щодо продовження нашої програми", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Попередній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

У вересні 2021 року місія МВФ почала новий віртуальний візит до України для перегляду кредитної програми.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.