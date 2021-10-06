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Харків приєднався до програми ЄБРР "Зелені міста"

Місто отримає доступ до пільгового фінансування екологічних проєктів.

Харків приєднався до програми ЄБРР "Зелені міста"
Фото: city.kharkov.ua

Харків вирішив приєднатися до програми Європейського банку реконструкції та розвитку "Зелені міста" загальним обсягом 3 млрд євро.

У пресрелізі ЄБРР повідомляється, що в середу, 6 жовтня, відповідний меморандум про порозуміння підписали секретар Харківської міськради Ігор Терехов та заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

У рамках меморандуму місто зобов'язалося розробити план дій з заходами реагування на екологічні потреби міста.

Харків став сьомим українським містом, що приєдналися до програми "Зелені міста". Раніше її учасниками стали Львів, Київ, Маріуполь, Хмельницький, Кривий Ріг та Дніпро.

В рамках програми ЄБРР та інші фінансові організації допомогають містам фінансувати заходи з управління твердими побутовими відходами, водопостачання та каналізації, доріг та освітлення, транспорту, проєкти енергоефективності громадських будівель, відновлюваної енергетики, енергетичної інфраструктури та енергоефективності.

Наприклад, Київ у рамках програми "Зелені міста" отримає від ЄБРР 140 млн євро на модернізацію системи централізованого постачання тепла та гарячої води.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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