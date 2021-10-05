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Рівненський аеропорт вперше за 20 років прийняв Боїнг

49 пасажирів прибули з Відня літаком литовської авіакомпанії KLASJET.

Рівненський аеропорт вперше за 20 років прийняв Боїнг
Фото: ror.gov.ua

Міжнародний аеропорт "Рівне", де триває реконструкція, вперше за понад 20 років прийняв літак Боїнг 737-500 литовської авіакомпанії KLASJET.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної ради.

"Борт доставив 49 пасажирів з міжнародного аеропорту Швехате (Відень, Австрія). Наступного дня, 4 жовтня, з рівненського летовища Боїнг відлетів до міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона (Тель-Авів, Ізраїль). Востаннє Боїнг у Рівному приземлявся ще за часів війни у Югославії. Деякі літаки тоді частково базувалися у Рівному", - розповів директор аеропорту Олександр Якубець.

За його словами, попри те, що Боїнг прийняли без перешкод, для поліпшення заїзду літака на перон ще потрібно розширити руліжну доріжку та оновити застарілу світлосигнальну систему заходу на посадку.

До того ж, у зв’язку з проведенням запланованих робіт, пов’язаних з реконструкцією окремих складових аеропорту, він не зможе повноцінно функціонувати протягом тривалого часу.

За попередньою інформацією, ці роботи проводитимуть до травня 2022 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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