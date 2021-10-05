Зеленський розповів, скільки садочків і шкіл побудовано за програмою "Велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський вважає освіту пріоритетом для держави, а створення комфортних і безбар’єрних освітніх просторів – однією з умов її розвитку. Про це він заявив у відео, розміщеному на офіційному Instagram-каналі голови держави.

В межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво» вже реконструйовано і побудовано 215 шкіл і дитячих садочків.

«Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту та науку своїми дійсно стратегічними пріоритетними сферами. І в кожній з них держава має забезпечити кілька важливих, ключових умов», - зазначив президент України.

Першою умовою, за його словами, має стати створення інфраструктури.

«Доступний, безпечний, комфортний і – дуже важливо – безбар’єрний освітній простір», - підкреслив він.