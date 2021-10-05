Зеленський розповів, скільки садочків і шкіл побудовано за програмою "Велике будівництво"

Президент Володимир Зеленський вважає освіту пріоритетом для держави, а створення комфортних і безбар’єрних освітніх просторів – однією з умов її розвитку. Про це він заявив у відео, розміщеному на офіційному Instagram-каналі голови держави.
В межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво» вже реконструйовано і побудовано 215 шкіл і дитячих садочків.
«Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту та науку своїми дійсно стратегічними пріоритетними сферами. І в кожній з них держава має забезпечити кілька важливих, ключових умов», - зазначив президент України.
Першою умовою, за його словами, має стати створення інфраструктури.
«Доступний, безпечний, комфортний і – дуже важливо – безбар’єрний освітній простір», - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що одним із пріоритетних завдань «Великого будівництва» також є розвиток медицини. Зокрема, з 2021 року стартує проєкт модернізації обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню провідних європейських клінік.