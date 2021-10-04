​Голова НБУ: "Немає підстав говорити про мою відставку"

Кирило Шевченко вважає, що підстав для припинення його повноважень немає.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко вважає, що підстав для припинення його повноважень на посаді немає. При цьому він звертає увагу на посилення стабільності банківської сектору та фінансової системи в цілому, яке відбувається впродовж 2021 року.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа.

"Скажіть, а які сьогодні є серйозні підстави для мого звільнення? За весь час перебування на посаді голови НБУ я робив усе, що потрібно для посилення стабільності банківської сектору та фінансової системи в цілому" - сказав Шевченко у відповідь на питання про можливість відстаки.

"У нас зростає капіталізація та прибутковість банківської системи. Сьогодні, на мою думку, з урахуванням мого «скромного» 27-річного досвіду в цій сфері, за схожістю маржинальності (дохідності, - LB.ua) та оптимізму такі самі привабливі умови для роботи в системі я можу згадати лише в такі роки, як 2005, 2006", - додав керівник НБУ.

Зокрема, він акцентував увагу на тому, що за вісім місяців 2021 року гривневі кредити нефінансовим корпораціям зросли на 15,4% (12,3% у річному вимірі). Також помітно пришвидшилося кредитування домогосподарств – до 21,8% з початку року (17,2% у річному вимірі). Зокрема, банки активно нарощують іпотечне кредитування.

"На мій погляд, підстав говорити про відставку немає", - резюмував Шевченко.

Однак при цьому він визнає, що інформаційні атаки на НБУ та нього самого тривають.

Нагадаємо, що 15 липня 2020 року президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради кандидатуру Кирила Шевченка в якості нового глави НБУ. 16 липня Верховна Рада призначила Шевченка очільником Нацбанку.