"Укрзалізниця" оголосила тендер на 80 електричок за 31,5 млрд гривень

Компанія "Укрзалізниця" у п'ятницю, 1 жовтня, оголосила тендер на купівлю 80 електричок з очікуваною вартістю 31,464 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Компанія збирається придбати до 2026 року по 30 електропоїздів змінного і постійного струму для приміських пасажирських перевезень в рамках City Express (Київ, Дніпро, Харків), а також 20 електропоїздів змінного струму для регіональних перевезень.

Електрички повинні формуватися з головних, причіпних і моторних вагонів. Головні вагони можуть бути моторними. Конструкція поїзда повинна передбачати можливість включення або виключення зі складу одиничних вагонів або секцій.

Повинна бути забезпечена можливість з'єднання двох або трьох електропоїздів в одному складі з можливістю управління поїздом з однієї кабіни управління. Повинна бути забезпечена можливість проведення операцій по зчепленню і розчіплювання двох і більше електропоїздів на станціях без участі локомотивної бригади (автоматично). Час проведення операції по зчепленню двох поїздів не повинно перевищувати однієї хвилини.

Заявки від потенційних постачальників будуть прийматися до 1 листопада, а аукціон має відбутися 7 грудня.

На сайті УЗ сказано, що запити на комерційні пропозиції були надіслані компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу.

Компанія заявила, що парк її приміських електропоїздів зношений на понад 90%, тому оновлення цього сегменту перевезень є критичним.

Нагадаємо, у травні "Укрзалізниця" підписала меморандум зі швейцарською Stadler CIS AG про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва пасажирського рухомого складу.

Крім того, Stadler заявила, що планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні, якщо переможе в одному з тендерів та отримає замовлення на поставку рухомого складу для "Укрзалізниці". Майданчиком для виробництва може стати Київський електровагоноремонтний завод.