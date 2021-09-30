У двох депутатів були куплені квитки на ці місця.

Двоє кореспондентів, які купили квитки на потяг до Трускавця, опинилися в одному вагоні з депутатами “Слуги народу”. Їх попросили пересісти до іншого вагону через “організовану групову поїздку”.

Про це повідомляє журналіст LB.ua Ганна Стешенко.

Фото: Ганна Стешенко

"Трускавець-2. На старті вже весело. Ми заздалегідь купили квитки на поїзд" Київ-Трускавець". З нашим "щастям" ми потрапили в вагон зі "Слугами народу". Зайняли місця, як кажуть, відповідно до придбаних квитків. І тут ... та-дам ... Приходять два нардепа (прізвищ називати не буду). і як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму (ось вона! Діджіталізація!). У ній - "Про пересадку пасажирів ... У зв'язку з ОГП". У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", - повідомила вона.

Нагадаємо, у липні 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради. Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання "Слуг народу" в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

Цього разу, як заявив нардеп Микола Тищенко, депутати "Слуги народу" їхатимуть на засідання з президентом частково за власні кошти. На засіданні депутатів з президентом та Кабміном будуть "секторальні секції" щодо економіки, безпеки та міжнародної політики.