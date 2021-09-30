Народні депутати Євгеній Брагар та Єлізавета Богуцька розповіли у коментарі LB.ua, чи планують вони підписати лист про відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Євгеній Брагар зазначив, що має намір підписати документ. Втім самих підписних листів з приводу відставки Разумкова він ще не бачив.

“Ще не бачив, але думаю, що будемо підписувати у Трускавці. Я планую підписати”, - сказав Брагар.

Причину збору підписів за відставку спікера він коментувати відмовився.

Зі свого боку Єлізавета Богуцька зазначила, що “мабуть” також підпише лист. Втім остаточно визначиться з рішенням пізніше.

“Остаточно я вирішу після того, як будуть надані аргументи “за” і “проти”. У мене є своє ставлення до цього. І мабуть я буду “за”. Мабуть. Я ще не вирішила остаточно. Підписних листів я не бачила. Я знаю, що якісь були, потім була якась суперечка, чи Арахамія мав право, чи не мав права. Я не вникала в це і не бачила ніяких листів і, звичайно, ніхто ще нічого не підписував. Тому що для того, щоб підписати, треба, щоб була фракція. Щоб на фракції питання було підняте. Тому що ні разу ми ще не спілкувалися”, - сказала Богуцька.

“Послухаємо, що буде казати президент чи хтось з Офісу президента, і потім будемо вирішувати це питання”, - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні Арахамія від імені фракції "Слуга народу" подав пропозицію зібрати підписи за відкликання спікера парламенту Разумкова. Збір підписів проходитиме, зокрема, на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Разумков повідомив, що не поїде на засідання "Слуги народу" в Трускавець, бо його не запрошували.

Якщо назбирається 150 підписів, питання винесуть в зал. А якщо в Раді вистачить голосів за зняття Разумкова з посади спікера, він лишатиметься позафракційним народним депутатом. Сам Разумков заявив, що не піде з політики в разі відставки.

Пізніше сьогодні Арахамія знову вніс пропозицію зібрати підписи за відкликання Разумкова, цього разу - від свого імені.