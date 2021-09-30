​Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова, - прессекретар президента

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви".

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров прокоментував запуск процедури відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і зазначив, що Володимир Зеленський не причетний до цієї ініціативи.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає "Цензор.НЕТ".

Як зазначив Нікіфоров, початок відставки Разумкова було ініціативою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Це ініціатива Арахамії. У нього можна запитати його мотиви. Про те, чому він ці списки на підпис запитав у голови Верховної ради", - сказав прессекретар

Нікіфоров додав, що Зеленський і спікер парламенту Разумков мають "нормальні відносини" і "виконують кожен свою функцію".

Нагадаємо, сьогодні Арахамія від імені фракції "Слуга народу" подав пропозицію зібрати підписи за відкликання спікера парламенту Разумкова. Збір підписів проходитиме, зокрема, на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці. Разумков повідомив, що не поїде на засідання "Слуги народу" в Трускавець, бо його не запрошували.

Якщо назбирається 150 підписів, питання винесуть в зал. А якщо в Раді вистачить голосів за зняття Разумкова з посади спікера, він лишатиметься позафракційним народним депутатом. Сам Разумков заявив, що не піде з політики в разі відставки.

Пізніше сьогодні Арахамія знову вніс пропозицію зібрати підписи за відкликання Разумкова, цього разу - від свого імені.