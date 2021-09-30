Разумков повідомив, що не поїде на засідання "Слуги народу" в Трускавець, бо його не запрошували

"Просто так я без запрошення не їжджу".

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що не поїде на засідання фракції "Слуга народу" в Трускавець, бо його туди не запросили.

Про це він сказав журналістами після закінчення Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, пише "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо з вами про Трускавець, я туди дійсно не запрошений. Подивимося... Просто так я без запрошення не їжджу", – зазначив він.

Разумков підвтердив, що днями збирався їхати до Трускавця, "але ситуація трохи змінилася, буде Львівська область трохи пізніше".

Кілька днів тому голова фракції СН Давид Арахамія говорив, що Разумкова не запрошували, бо він не є членом фракції, "але це може змінитися".

Водночас перший віцеспікер Руслан Стефанчук, який також є позафракційний, запрошений, бо є куратором так званого проєкту-трійки.

23 вересня Арахамія також повідомив, що "Слуга народу" чекає на переговори зі спікером Разумковим щодо його "подальшої долі". Однак уже 30 вересня Арахамія від імені фракції подав прохання видати підписні листи для збору голосів за розгляд питання відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Джерела LB у фракції "Слуга народу" додали, що "збір підписів буде проходити в Трускавці, куди сьогодні всі виїжджають".

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.