Кабмін, Нафтогаз, ОП та місцеве самоврядування підписали меморандум щодо врегулювання тарифів

Між Кабінетом Міністрів, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, Асоціацією міст України та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр). Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Документ підписали на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Захід відбувся під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Цей меморандум засвідчує досягнення домовленостей, що мають гарантувати його стале проходження. Уряд виконав свої зобов‘язання, зокрема, йдеться про забезпечення однієї з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення — 7420 грн за тис куб. м. Також центральна влада гарантує спрямування до місцевих бюджетів ПДФО, спеціальної субвенції громадам, які знаходяться поза індексом податкоспроможності, і, звісно ж, своєчасні виплати субсидій. Ми знайшли з органами місцевого самоврядування порозуміння і готові рухатися далі. У документі передбачені зобов’язання центральної влади, НАК “Нафтогаз України” та ОМС», — наголосив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, як зазначалося, для стабільного проходження опалювального сезону передбачено спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО та субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).