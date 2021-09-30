Нацменшини чи національні спільноти? Що змінює новий законопроект?

Чому питання із захисту прав нацменшин важливе для України? Давайте розберемося детальніше. Як Голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, зазначу, що наразі йде активна робота над законом “Про національні спільноти в Україні”.

Україна — держава, в якій співіснують понад 130 національностей. Представники кожної національності повинні відчувати себе захищеними, щасливими та вільними в Україні. А забезпечити все це — прямий обов’язок держави.

Фото: Lb.ua

Саме спільноти, не меншини. Цей закон має бути якісним та прогресивним, адже до його розробки залучено не тільки народних депутатів, а й представників національних спільнот, громадських організацій. Головна ідея полягає в тому, що ніхто не повинен бути в меншості, проживаючи на території України й маючи українське громадянство. Ми всі рівні на нашій землі й у нашому домі — Україні. Тому важливим кроком буде зміна юридичного терміну національні меншини на національні спільноти.

Одразу зауважу, що зміна термінології, не означає, що Україна відмовляється від міжнародних зобов’язань.

Що дасть цей закон — у першу чергу права національним меншинам. Водночас — захищатиме суверенітет і територіальну цілісність України. Йдеться про захист традицій, свят, мови, фольклору. Водночас, представники нацменшин повинні знати, поважати і цінувати українську мову і традиції. Тобто діти — представники нацменшин, окрім мови свого народу обов’язково повинні вивчати і знати українську мову. Це дасть їм змогу навчатися у вищих навчальних закладах України, де викладання ведеться виключно державною мовою.

Хочу наголосити, що для розробки цього законопроекту Комітет з питань прав людини здійснив моніторингові візити в Донецьку, Запорізьку, Одеську, Чернівецьку та Закарпатську області — в місця найбільших скупчень проживання національних меншин. Такі візити здійснювалися з метою вивчення умов життя й забезпечення їхніх прав і свобод. Також ми плануємо продовжувати традицію моніторингових візитів. Вже готуємо маршрут нових візитів, який розпочнеться у Харківській області й завершиться у Львівській. На мою думку, це допоможе врахувати інтереси всіх національностей, які проживають на території України.

Як я уже зазначав, напрацювання цього законопроекту відкрите і, що більше, ми залучаємо представників нацспільнот до обговорення. Вважаю таку роботу правильною і вірю, що нам вдасться розробити дійсно якісний Закон.