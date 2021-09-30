Україні потрібна стратегія зовнішньої політики, - Рудик

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик, коментуючи, реакцію влади на ситуацію з Угорщиною та «Північним потоком-2», вважає, що зовнішня політика України виглядає незрілою.

«Ми очікуємо, що всі будуть працювати проти свого внутрішнього інтересу заради нашого. Що нам щось винні США, ЄС та Угорщина. Нам ніхто нічого не винен, в цьому зміст міжнародної політики: тут всі партнери, але кожен сам за себе», — наголошує депутатка.

На її думку, реакція України виглядає як махання кулаками після бійки.

«Бачачи, яка була ситуація з «Північним потоком-2», де два роки фактично нічого не робилося і потім раптом його добудували, перше питання, яке виникає до влади: «де ви були два роки?». Воно риторичне. Чи була якась пропозиція до Угорщини, чи знали ми взагалі, що такі перемовини ведуться, і що ми зробили? Чи зараз ми постфактум, як країна, говоримо: «з нами було б краще», — констатує лідерка «Голосу».

На її думку, проблема полягає й у відсутності стратегії міжнародної політики.

«Міністр закордонних справ просто реагує на те, що відбулося і чому нас знову надурили. Якби в нас було розуміння, як ми співпрацюємо з країнами Європейського Союзу, Сполученими Штатами та іншими партнерами, як ми приходимо до загальної мети — об’єднати всіх проти Росії, тоді можна було б рухатися в цьому напрямку. Такої політичної стратегії, так само як фінансової і стратегії трансформації, — немає. От тому ми маємо те, що маємо — якісь спорадичні реакції на те, що відбувається і те, що нам неприємно», — говорить парламентарка.