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Щеплення через роботодавців пришвидшить вакцинацію у 10 разів, - Рудик

Це, за словами нардепки, підтверджують й іноземні партнери.

Щеплення через роботодавців пришвидшить вакцинацію у 10 разів, - Рудик
Фото: пресслужба

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик вважає, що найкращий стимул вакцинуватися — це щеплення на роботі.

За її словами, з цим згодні навіть іноземні партнери.

«Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, Спілка українських підприємців, всі кажуть, що найкраще, що було зроблено від початку епідемії — це саме дозвіл працювати вакцинованим під час локдауну. І це — ініціатива «Голосу». Це матеріальний стимул і дуже чітка вигода, адже страх залишитися без хліба зараз сильніший, ніж страх від того, що може нібито статися від вакцини», — говорить народна депутатка.

Крім того, дуже часто приклад роботодавця для його підлеглих набагато дієвіший навіть за публічних осіб.

«Коли роботодавець каже: «Якщо ми всі вакцинуємося, ми зможемо продовжити роботу», це має більший ефект. Кроки організації спільних вакцинацій на заводах і підприємствах — це єдине і найкраще, щоб підвищити кількість щеплених з 13% до необхідних 80%. Щоб в 10 разів швидше вакцинувати всіх українців, потрібно робити це через роботодавців. Це спрацює», — наголошує лідерка партії.

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