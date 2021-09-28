Після переходу України в "жовту" зону число охочих щепитися проти ковіду зросло на чверть, - МОЗ

У МОЗ порахували, що з моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%.

Як повідомляє пресслужба міністерства, 27 вересня проти коронавірусу щепили 119 378 людей. Першу дозу вакцини отримали 70 004 людини, другу - 49 374 людей.

Учора працювали 896 мобільних бригад, 2 971 пункт щеплення та 344 центри вакцинації.

Щеплення від коронавірусу робили трьома вакцинами. Найбільше вакцинували вчора препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech - 60 484 особи.

Китайський CoronaVaс отримали 35 400 українців, вакцину AstraZeneca - 23 494 особи.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 851 531 людину. Одну дозу отримало 6 851 529 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 508 212 людей. Загалом проведено 12 359 741 щеплення.

Нагадаємо, Україна перейшла до "жовтої" зони і посилила карантинні обмеження з 23 вересня.

За минулий тиждень у країні виявили 44,8 тис. випадків ковіду, це на 36% більше порівняно з позаминулим.

МОЗ планує найближчим часом запровадити обов'язкову вакцинацію від ковіду для чиновників та освітян.

Як повідомив головний санлікар Ігор Кузін, протипоказання для вакцинації від COVID-19 мають менш ніж відсоток людей.