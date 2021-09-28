Учора в Україні виявили понад 6,5 тис. випадків ковіду, госпіталізували майже 1,3 тис. осіб

У понеділок, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 574 дитини і 165 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Вчора було госпіталізовано 1 288 осіб, одужали від коронавірусу 2 927 пацієнтів, 143 людини від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та Києві (461).

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 401 956 осіб, одужав від коронавірусу 2 248 071 пацієнт, від ускладнень хвороби померли 55 863 людини.

За даними МОЗ, в Україні майже всі нові випадки зараження COVID-19 викликані дельта-варіантом. Тому тестувати на коронавірус треба кожну людину з будь-якою ознакою ГРВІ.