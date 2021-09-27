Іспанія передасть іншим країнам додаткові дози вакцини від COVID-19

Іспанія на чверть збільшить кількість COVID-вакцин, які безоплатно передасть іншим країнам.

Про це під час участі у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез, передає "Укрінформ".

"Іспанія збільшить кількість доз вакцин, які пожертвує третім країнам, на 7,5 млн. Замість 22,5 млн, які ми пообіцяли раніше, ми пожертвуємо 30 млн, й продовжимо підвищувати їх кількість наскільки буде можливо", - сказав Санчез.

Він зазначив, що Іспанія приділятиме особливу увагу підтримці країнам Латинської Америки.

"Хотів би наголосити на важкості ситуації у Латинській Америці та Карибському басейні. Маючи лише 9% населення світу, на цей регіон припадає 30% пов’язаних із коронавірусом смертей. Саме тому уряд вирішив надати пріоритет цьому регіону", - зазначив прем’єр-міністр Іспанії.

Він додав, що чверть усіх доз передадуть південним сусідам ЄС й країнам, розташованим на південь від Сахари.

Нагадаємо, Україна може поділитися вакцинами від коронавірусу, у яких збігає термін придатності, з іншими країнами.