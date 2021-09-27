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​ПАРЄ відмовилась проводити дебати про переслідування корінних народів в Криму

Таке рішення в ПАРЄ пояснили тим, що резолюція про права кримськотатарського народу була ухвалена у липні цього року.

​ПАРЄ відмовилась проводити дебати про переслідування корінних народів в Криму
Фото: assembly.coe.int

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не проводитимуть дебати на тему "Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією".

Про це у Facebook повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Леся Василенко.

Таке рішення в ПАРЄ пояснили тим, що резолюція про права кримськотатарського народу була ухвалена у липні цього року.

"Тема дебатів "Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією", запропонована нашою делегацією, не отримала підтримки в бюро, де саме ці теми затверджуються. Пояснюють тим, що в червні буквально була прийнята резолюція про права кримськотатарського народу", - повідомила Василенко.

Вона також зазначила, що наразі в ПАРЄ страх бути забрендованими "русофобами" з боку очільника російської делегації Петра Толстого "превалює над обов’язком захищати принципи міжнародного права і права людини".

Раніше член української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомляв, що Україна подала запит на проведення цих дебатів. Відповідний лист направили на ім’я президента ПАРЄ Ріка Даймса.

Запит надіслали після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Серед арештованих – кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелялов.

Нагадаємо, раніше стало відомо,що ПАРЄ остаточно відхилила запропонований Україною список кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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