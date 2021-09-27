​Угорщина і "Газпром" підпишуть контракт про постачання газу до 2036 року

Протягом 15 років Угорщина буде отримувати 4,5 млрд кубометрів газу в рік.

Уряд Угорщини і російський концерн "Газпром" укладуть довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Договір підпишуть в Будапешті міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто і голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

За умовами контракту "Газпром" буде поставляти в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу в рік. Раніше повідомлялося, що протягом 15 років ці обсяги газу будуть щорiчно постачатиметься двома маршрутами - через Австрію та Сербію.

Про наміри Угорщини підписати з "Газпромом" нову угоду щодо газу стало відомо ще в серпні, коли Сіярто обговорював це питання з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Угорщина покриває свої потреби в газі, в основному, за рахунок Росії, отримуючи паливо трубопроводом через Україну. В останні роки Угорщина диверсифікувала газовий імпорт, відкривши транскордонні газопроводи-інтерконнектори з більшістю сусідніх держав і забезпечивши поставки від Royal Dutch Shell через порт для прийому зрідженого газу в Хорватії.

Нагадаємо, 30 серпня уряд Угорщини погодив з "Газпромом" новий 15-річний контракт на постачання газу. Він передбачає, що країна отримуватиме щорічно по 4,5 млрд кубометрів газу: 3,5 млрд кубометрів - через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

Зараз поставки російського газу в Угорщину в основному йдуть зі сторони України (пункт Берегово). За 2020 рік Угорщина імпортувала 8,6 млрд куб. м російського газу.